VIDEO: Mertens steelt smartphone van fotograaf

Dat hij de goal weet staan, weet iedereen ondertussen al. Dat hij van een grap houdt ook. Gisteren liet Dries Mertens beide zaken zien in de match tegen Cagliari.



Met zijn twee goals en één assist speelde Dries Mertens zich andermaal in de harten van vele Napolitanen en andere voetballiefhebbers. Hij bekroonde zijn verjaardag met een topprestatie tegen Cagliari. Dan mag er ook eens gelachen worden.



Wanneer Mertens tijdens de match in de buurt van de hoekschopvlag kwam, merkte hij een smartphone op. Deze lag onbewaakt op een laptop en dus vond Mertens het een goed moment om een grap uit te halen. De oud-speler van FC Utrecht en PSV nam het toestel en legde het doodleuk op het veld.





Mertens the prankster 😂 pic.twitter.com/ibuREgifXS — ItalianFootballTV (@IFTVofficial) 6 mei 2017