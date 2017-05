Elia is helemaal klaar voor kampioenswedstrijd Feyenoord

Eljero Elia is helemaal klaar voor de wedstrijd van zondagmiddag. Feyenoord neemt het op tegen Excelsior en bij een overwinning is de club zeker van de landstitel. Ook in huize Elia is dat nieuws aan de orde van de dag, zo blijkt wel uit onderstaande foto die de aanvaller heeft gedeeld op zijn Instagram-account.





