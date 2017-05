Kuyt: "Vriend en vijand lachten me uit"

Dirk Kuyt kan zich nog goed herinneren dat hij twee jaar geleden vertelde dat hij terugkwam naar Feyenoord om met die club prijzen te winnen. Toentertijd werd de aanvaller flink uitgelachen en nu staat de club op het punt om er met de landstitel vandoor te gaan nadat vorig jaar de KNVB-beker werd binnengehaald.



"Vriend en vijand lachten me uit toen ik twee jaar terug zei dat ik voor de prijzen kwam. Dat was ook veel gevraagd in de positie waarin we toen stonden. Maar ik heb altijd de overtuiging gehad dat het kon. Ik heb er vanaf dag één in geloofd", zo vertelde de aanvaller aan de NOS.



Kuyt denkt wel te weten waarom Feyenoord tegenwoordig zo goed presteert. "Het belangrijkste is dat we er als spelers in zijn gaan geloven. In twee jaar tijd zijn we getransformeerd naar een fantastisch team. We hebben er alles voor gedaan en gelaten. Om met zijn allen samen tot succes te komen is een magisch gevoel", aldus de woorden van Kuyt.