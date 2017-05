FC Groningen krijgt slecht nieuws: "Wil graag een stap maken"

FC Groningen lijkt na het lopende seizoen afscheid te moeten nemen van een van zijn spelers. Mimoun Mahi heeft aangegeven dat hij klaar is voor een nieuwe stap in zijn carrière. Dat liet hij weten in een interview met PodiumTV.



"Iedere speler wil zich ontwikkelen, natuurlijk. Ik wil wel graag een stap maken, maar of ik nou hier zit of ergens anders, dat maakt me nu nog niet uit. Ik wil dan vooral naar een club waar ik vertrouwen krijg en waar ik een betere voetballer kan worden" zo vertelde Mahi.



Aan het avontuur van de aanvaller bij FC Groningen lijkt binnenkort dus een eind te komen. Dit seizoen staat de linksbuiten op zestien goals en drie assists in dertig competitieduels.