Schöne kan zich vinden in keuze van Ajax-trainer Bosz

Lasse Schöne zou het niet erg vinden als hij dit weekend gespaard gaat worden voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Alhoewel het voor Ajax belangrijk is om die wedstrijd te winnen om de tweede plaats veilig te stellen, moeten de Amsterdammers zich tegelijkertijd ook richten op de belangrijke returnwedstrijd tegen Olympique Lyon.



"Eigenlijk wil ik altijd spelen, maar met zo'n belangrijke wedstrijd in het vooruitzicht moeten we wel even kijken hoe iedereen ervoor staat. Want we zullen de heenwedstrijd nog wel even voelen", zo vertelde de middenvelder van Ajax aan de NOS.



Op donderdagavond zal Ajax het in Lyon op moeten nemen tegen Olympique Lyon. De Amsterdammers hebben een goede uitgangspositie voor dat duel nadat de heenwedstrijd met liefst 4-1 gewonnen werd.