"Als je hem weg zou hebben gehaald, dan waren ze geen kampioen"

Rob Jansen heeft zich in gesprek met NRC Handelsblad uitgelaten over de aanstaande landstitel van Feyenoord. De zaakwaarnemer heeft het idee dat Dirk Kuyt een zeer belangrijke rol heeft gespeeld in het binnenhalen van de prijs. En dat terwijl de aanvaller dit seizoen toch regelmatig op de bank belandde.



"Het kampioenschap komt voor veertig procent op zijn naam. Hij is het cement in het team gebleken. Je wordt kampioen op de momenten dat het niet meer draait, wat je dan doet. Daar maakt hij het verschil", zo is zijn belangenbehartiger vol lof.



"Het is niet relevant of hij wel of niet de beste speler van het veld is. Als je hem weg zou hebben gehaald, dan waren ze op zeker geen kampioen geworden. Honderd procent zeker niet", aldus de duidelijke mening van Jansen.