'Scouts Stoke City aanwezig bij belangrijk duel Ajax'

Scouts van Stoke City hebben op woensdagavond plaatsgenomen op de tribune van de Johan Cruijff Arena om de verrichtingen van Bertrand Traoré te aanschouwen. De spits wordt dit seizoen door Chelsea uitgeleend aan Ajax. In Amsterdam heeft de man uit Burkina Faso een aardige indruk achtergelaten.



De prestaties van Traoré zijn niet alleen in Nederland opgevallen. Steeds meer clubs beginnen interesse te tonen in de talentvolle speler van Chelsea en zo nu dus ook Stoke City. Of dat ook tot een transfer gaat leiden, is echter nog twijfelachtig.



Trainer Mark Hughes is nu weliswaar geïnteresseerd geraakt in Traoré, maar het is nog niet bekend wat Chelsea wil doen met de aanvaller. Traoré is in ieder geval duidelijk. Hij wil in de Premier League gaan spelen.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.