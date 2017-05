'Ajax wil liever een Europese prijs dan de landstitel'

Het is Bert van Marwijk opgevallen dat Ajax zijn zinnen dit seizoen heeft gezet op het binnenhalen van een Europese prijs. De Amsterdammers vinden het belangrijker dat de Europa League gewonnen wordt dan dat de landstitel in de wacht gesleept wordt.



"Het is makkelijk om naar excuses te zoeken, maar het jaar dat we de UEFA Cup wonnen, en ook daarna, heeft die cup ons parten gespeeld. Met name qua blessures", vertelde Van Marwijk aan de NOS. Hetzelfde ziet de trainer nu bij Ajax gebeuren.



"Je merkt het ook aan Ajax die nu zeggen: liever een Europese prijs dan de landstitel. Een dubbele prijs winnen, dat is wel heel veel gevraagd van een Nederlands team", aldus de woorden van Van Marwijk.