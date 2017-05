Deze sterspeler wil niet naar Manchester United vanwege Mourinho

Clubs van over de hele wereld strijden momenteel om de diensten van niemand minder dan Kylian Mbappé. Van de talentvolle spits van AS Monaco wordt veel verwacht en de clubs kunnen hem dan ook niet loslaten. Al kan Manchester United de komst van de aanvaller alvast vergeten, zo lezen we bij L'Equipe.



Mbappé ziet het niet zitten om de overstap te maken naar Manchester United. De achttienjarige Fransman is geen fan van de speelstijl van José Mourinho, waardoor we één club alvast van het lijstje af kunnen strepen.



Dat is overigens niet de enige reden waarom een transfer naar Manchester United er niet in lijkt te zitten. Mbappé zou ook aangegeven hebben dat hij geen idee heeft hoe hij tussen Marcus Rashford en Anthony Martial zou moeten passen. Het ziet er dan ook eerder naar uit dat zijn toekomst bij een club als Manchester City, Arsenal of FC Barcelona gaat liggen.