'Hazard zorgt voor gigantische ruzie binnen Real Madrid'

Dat Real Madrid zich graag wil versterken met Eden Hazard, is allang geen geheim meer. Toch zijn er nog een aantal dingen die tegenwerken. Zo zou er inmiddels zelfs een ruzie zijn ontstaan binnen de clubleiding van Real Madrid omtrent de speler van Chelsea.



Het is Diario Gol dat weet te melden dat Zinédine Zidane en Florentino Pérez heel anders denken over de toekomst. Waar de trainer van de Madrilenen wil dat de Rode Duivel wordt binnengehaald, denkt Pérez daar op zijn beurt heel anders over.



De voorzitter weigert de vraagprijs van 100 miljoen euro neer te tellen en heeft daarnaast ook nog eens een heel andere speler op het oog. Als het aan hem ligt, komt Marco Asensio naar Madrid.