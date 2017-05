De Bruyne over opvallende statistiek in Premier League

Wie Manchester City hoort, denkt meteen aan topspelers als Vincent Kompany en Kevin De Bruyne. Die laatste is dit seizoen nummer één in Engeland in een opmerkelijke categorie.



Ballen op het houtwerk. De Bruyne trof dit seizoen maar liefst 9 keer de paal of deklat. Dat is 3 meer dan de nummer twee, Paul Pogba. De Bruyne zelf ligt er naar eigen zeggen niet wakker van.



"Zo gaat dat nu eenmaal. De ene keer gaat hij erin, de andere keer niet. Het is gewoon ongelukkig." vertelde hij Sky. "De nauwkeurigheid is aanwezig, soms heb je gewoon net iets meer nodig." aldus Kevin De Bruyne. De Bruyne scoorde dit seizoen 5 keer en gaf 15 assists.