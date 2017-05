'Koeman verkiest Klaassen boven Rooney als topprioriteit'

Everton-manager Ronald Koeman mag deze zomer werken met een riant transferbudget om volgend seizoen nog hogere ogen te gooien. Daarbij is Davy Klaassen aangemerkt als topprioriteit.



Koeman is al vaker gelinkt aan een samenwerking met de Ajax-aanvoerder en zat tegen Olympique Lyon (4-1) op de tribune om hem nader te bekijken. De kans is groot dat deze belangstelling resulteert in een concreet bod. Everton zou twintig miljoen pond willen bieden, zo'n 23 miljoen euro.



Klaassen (24) is met twintig doelpunten uit 51 duels bezig aan een fantastisch seizoen. De middenvelder lijkt klaar voor een buitenlands avontuur en Everton lijkt nu de belangrijkste kandidaat te zijn, al werden ook andere clubs zoals SS Lazio en Schalke 04 ter sprake gebracht.



Met de toenemende interesse voor Klaassen lijkt een comeback van Wayne Rooney juist uit beeld te verdwijnen. Volgens de Sunday Mirror geniet de Oranje-international een hogere plek op de shortlist dan de routinier van Manchester United.

