Beenhakker vreest: "Maar dat geldt voor Ajax ook"

Leo Beenhakker lijkt zondag of uiterlijk een week later te worden onttroond las laatste kampioenenmaker van Feyenoord. Na 1999 lonkt er eindelijk weer een landstitel, maar is dat een incident of een opmars naar meer?



Leo Beenhakker vindt het lastig om dit succes te peilen. "Ik vrees dat het niet structureel is. Maar dat is in het gehele voetbal zo", stelt hij in het Algemeen Dagblad. "Pak de elftalfoto's van twee jaar geleden er maar bij: daar staat haast niet één dezelfde speler meer op."



"Het is bijna niet meer mogelijk om een elftal bij elkaar te houden, elke zomer kan de situatie weer veranderen. Maar dat geldt voor Ajax ook. Daar wordt nu over gesproken alsof dat volgend jaar al kampioen is. Maar als Klaassen en Sánchez weggaan, valt dat nog maar te bezien. Je kunt bijna niets meer voorspellen", aldus 'Don Leo'.



De oud-trainer roemt van de huidige selectie vooral het middenveld. "Zoals je in elke ploeg een paar echte kerels nodig hebt, jongens die weten wat een duel vraagt. Dat heeft dit Feyenoord. Het is gewoon een goede mix."