Sparta Rotterdam draaide voor de winterstop uitstekend, maar lijkt door een vormcrisis in de play-offs voor promotie/degradatie te eindigen. Michel Breuer blijft erin geloven dat zijn ploeg alsnog uit de gevarenzone komt.



"We hebben een reële kans om de play-offs te ontlopen", aldus de aanvoerder van de huidige nummer zestien in gesprek met RTV Rijnmond. "Met twee wedstrijden te gaan en twee punten achterstand, moeten wij gewoon proberen om zes punten te pakken."



De spanning neemt evenwel toe en dus is besloten om de voorbereiding op FC Twente anders aan te pakken. Er werd een kort trainingskamp ingelast. "Het is niet zo dat het een medicijn is, dat je daardoor weer goed gaat voetballen en punten gaat pakken, maar even bij elkaar zijn kan wel een positieve uitwerking hebben."



De Tukkers spelen nog slechts om de eer en de centen. Maar weet de routinier: "Ik geloof er niet in dat ze nergens voor spelen, want dat is heel het jaar al zo geweest."