"De supporters zijn mijn overstap niet vergeten. Nog steeds niet"

Leonardo speelde in de periode 2000-2005 voor Feyenoord, maar is in tegenstelling tot de nodige oud-spelers niet van plan om het kampioensfeest mee te maken. Dat heeft alles te maken met zijn latere overstap naar FC Eindhoven.



"De supporters zijn mijn overstap niet vergeten. Nu nog steeds niet", zo vertelt de Braziliaan in gesprek met ELF Voetbal. "Onlangs liep ik er over straat. Een oudere man zag me en riep: 'Vuile hond, wat doe jij hier? Rot op naar Amsterdam!'"



Leonardo maakte nog een tussenstap via NAC Breda, maar de rivaliteit heeft zijn liefde voor Feyenoord behoorlijk bekoeld. "Ik heb er geen zin in om straks weer te worden uitgescholden. Ik ken ook niemand meer bij Feyenoord. Iedereen uit mijn tijd is vertrokken."



Tegenwoordig komt de routinier uit voor FC Eindhoven.