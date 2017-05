'Real wil niet Hazard, maar twee van deze vijf sterren'

Real Madrid zal deze zomer stevig toeslaan op de transfermarkt, dat lijkt langzaamaan wel duidelijk te worden. Voorzitter Florentino Pérez wil het tijdperk van de Galácticos laten herleven en zou daarom enkele toptransfers willen realiseren.



Twee grote namen wil Pérez binnenhalen, zo claimt de bekende Spaanse journalist Guillem Balague. Daarvoor zouden ze in het Bernabéu al een shortlist van vijf namen samengesteld hebben: Kylian Mbappé (AS Monaco), David De Gea (Manchester United), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Robert Lewandowski (Bayern München) en Paulo Dybala (Juventus).



Opvallende afwezige op die lijst is Eden Hazard. Zou Real de hoop definitief opgegeven hebben om de Rode Duivel komende zomer binnen te rijven? Bij Chelsea zullen ze zich alvast in de handen wrijven...

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.