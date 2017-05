Juventus ontsnapt in stadsderby aan gezichtsverlies

Juventus heeft zaterdagavond punten laten liggen in de stadsderby tegen Torino. Toch mag de koploper van de Serie A niet mopperen, want vlak voor tijd leidde de stadsgenoot nog: 1-1.



Juventus had ruim dertig thuisduels op rij geen punten gemorst, maar uitgerekend Torino heeft deze zegereeks gestopt. Adem Ljajic leek zich zelfs tot matchwinnaar kronen. Die hoofdrol werd voor hem verpest door een rode kaart voor Afriyie Acquah en de late gelijkmaker van Gonzalo Higuain.



Met 85 punten blijft de 'Oude Dame' de fiere nummer één van Italië. Napoli is wel ingelopen door Cagliari met 3-1 te verslaan, maar die acht punten zijn niet voldoende om de strijd om het kampioenschap nog spannend te maken. Ook AS Roma komt bij winst op AC Milan zondag niet verder dan zeven punten achterstand.



Juventus kan naast het kampioenschap ook de Champions League-finale bereiken. De eerste halve finale tegen AS Monaco leverde een 0-2 zege op. Mede om die reden speelde de ploeg ook niet met het sterkste elftal.



Scoreverloop:

0-1 (52') Adem Ljajic

1-1 (90') Gonzalo Higuain