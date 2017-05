Feyenoord-verlangen toegelicht: "Terug naar 24 oktober 2010"

Feyenoord kan zondagmiddag eindelijk weer landskampioen worden door te winnen bij Excelsior. Het verlangen is sinds 1999 enorm gegroeid, maar Mark Lievisse Adriaanse concludeert in het NRC dat dit een veel grotere betekenis heeft.



"Waarom is het verlangen naar de titel zo groot?", vraagt de journalist én supporter zich af. "Deels is het verlangen naar iets groots en onbekends, zoals een tiener smacht naar zijn eerste zoen. Deels ook is het ongeduld. Toen mijn vader zo oud was als ik nu (23), had hij Feyenoord de Europa Cup I zijn winnen, de wereldbeker, de UEFA Cup en tal van kampioenschappen."



Adriaanse wil na de UEFA Cup in 2002 en twee bekers meer. "Maar wie wil weten waarom Het Legioen zo naar de titel snakt, moet terug naar 24 oktober 2010. Die dag verloor Feyenoord met 10-0 van PSV, de grootste nederlaag in de clubgeschiedenis. De 10-0 is het symbool voor alles wat misging bij Feyenoord tussen 1999 en nu."



Hij vervolgt: "Een paar dagen na de nederlaag was de club praktisch failliet, gevolg van jarenlang financieel wanbeleid. Al jaren had Feyenoord niet meer meegedaan met het kampioenschap. Er was altijd de hoop, de brandstof van het Feyenoord-hart, maar verwachtingen? Die werden met het jaar minder."