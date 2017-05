Klaassen opent tegenaanval: "Hoe kun je dat nou zeggen?"

Bertrand Traoré is dit seizoen meerdere malen als zondebok aangewezen door Ajax-supporters, maar vooral de laatste tijd is het enthousiasme toegenomen. Aanvoerder Davy Klaassen is al langere tijd fan van zijn spel.



"Traoré heeft een lading kritiek over zich heen gekregen", zo opent de waardevolle middenvelder van Ajax in gesprek met ELF Voetbal. "Maar ik vind het onbegrijpelijk dat er wordt gezegd dat hij er geen kloot van kan. Hoe kun je dat nou zeggen?"



"Als je naar zijn spel kijkt, dan doet hij bijna alles goed. Hij passeert achteloos twee, drie man. Hij kan dingen die bijna geen voetballer kan", aldus Klaassen, die met één kritiekpunt wel kan leven. "Alleen in de eindfase stokt het weleens. De kritiek dat hij weinig scoort begrijp ik wel."