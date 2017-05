Dirk Kuyt is dit seizoen dé aanvoerder van Feyenoord, maar werd meermaals buiten de basisploeg gehouden. Karim El Ahmadi mocht bij diens absentie de band om zijn arm dragen.



El Ahmadi weet waar Feyenoord het aanstaande kampioenschap aan te danken heeft. "Eenheid en familie." De Marokkaan vertelt in De Volkskrant: "In het verleden konden we niet opstaan als ploeg. Nu zijn we geregeld teruggekomen van een achterstand." Dat bleek bijvoorbeeld in Heerenveen. "We mochten blij zijn dat het maar 1-0 was bij rust, in Heerenveen. In de kleedkamer ontstaat dan iets. We hebben elkaar de waarheid verteld."



In Friesland volgde na rust de ommekeer (1-2). De middenvelder roemt na zulke duels vooral de rol van Kuyt, die naast Giovanni van Bronckhorst een inspiratiebron bleek. "Hij is altijd bezig met spelers, ook als hij niet meedoet. Dat zegt alles over zijn belang. Sinds hij is gekomen, is er zoveel veranderd bij Feyenoord. Hij straalt zoveel energie uit. Hij is net een kind dat elke dag wil voetballen."