'Newcastle hoeft Krul niet terug na Eredivisie-avontuur'

Tim Krul hoeft niet te rekenen op een nieuwe kans bij Newcastle United. Volgens AZ Fanpage mag de 29-jarige doelman deze zomer uitkijken naar een nieuwe club.



'The Magpies' beschikken al over enkele goede keepers en manager Rafael Benitez heeft besloten dat er voor Krul geen plek meer is op St. James' Park. De doelman heeft nog een jaar contract, maar de terugkeer naar de Premier League gaat dus aan hem voorbij. Na 185 officiële duels komt er een einde aan die samenwerking.



Krul liep vorig seizoen een zware knieblessure op bij Oranje en kwam sindsdien niet meer in actie voor Newcastle United. De Hagenaar werd uitgeleend aan Ajax, maar daar kwam hij na het afronden van zijn revalidatie niet aan de bak. In januari besloot AZ hem in huis te halen, met wisselend succes.



Een langer verblijf van Krul lijkt niet realistisch. Voor AZ-begrippen heeft de goalie een enorm salaris en gezien zijn prestaties zal er toch enige twijfel zijn ontstaan.