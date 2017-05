Trotse Twentenaar: "Hier kijk je natuurlijk naar uit"

Jong FC Twente heeft in de Tweede Divisie een 0-1 nederlaag geleden tegen FC Lienden, maar Sonny Stevens zal trots terugkijken op dit duel. Na lang blessureleed maakte de doelman zijn comeback.



In Hengelo mocht Stevens de volle negentig minuten opdraven. "Het was fijn eindelijk weer een wedstrijd te kunnen spelen", aldus de goalie, die in oktober een nieuwe knieblessure opliep, op de website van zijn club. "Het voelde goed om gelijk weer een hele wedstrijd mee te pakken."



"Hier kijk je natuurlijk naar uit als je langdurig geblesseerd bent. Het is zonde dat je dan verliest van Lienden, ondanks dat heb ik er persoonlijk een goed gevoel aan over gehouden. Fysiek ging het goed en ik pakte een aantal belangrijke ballen", aldus Stevens.



Nick Marsman is dit seizoen de nummer één in de hoofdmacht, maar zal transfervrij vertrekken. In Jorn Brondeel is al wel een nieuwe doelman aangetrokken.