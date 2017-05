Stijn Schaars liet onlangs doorschemeren kunstgrasvelden te zullen mijden met het oog op zijn fysieke gesteldheid. Toch komt de middenvelder op bezoek bij PEC Zwolle vermoedelijk 'gewoon' in actie.



Schaars werd tijdens de trainingen op kunstgras niet volledig belast. "Uit voorzorg, zodat hij kan wennen aan kunstgras", legt trainer Jurgen Streppel uit in de Leeuwarder Courant. Ook hij las het verhaal over zijn aanvoerder. "Dat is een beetje uit zijn verband getrokken."



"Hij raakte geblesseerd bij het Nederlands elftal, maar had bij ons ook al last van dat gewricht", aldus Streppel. "We speelden toen vier wedstrijden in tien dagen, op verschillende ondergronden. Kunstgras helpt dan niet mee, maar het is niet de oorzaak."



Heerenveen is nog niet helemaal zeker van deelname aan de play-offs.