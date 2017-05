'Russisch kampioenschap helpt Twente aan mooi bedrag'

De financiële mensen van eredivisionist FC Twente zullen zaterdag een juichsprong hebben gemaakt. Spartak Moskou won met 1-0 van Tom Tomsk en mag zich eindelijk weer kampioen van Rusland noemen.



Quincy Promes is een invloedrijke speler bij de Moskovieten en met dit kampioenschap helpt hij zijn oud-werkgever FC Twente. Bij zijn overstap in 2014 werd naast een transfersom van 11,5 miljoen euro ook een aantal bonussen afgesproken, zo meldt Twente Insite.



Die bonussen zouden gerelateerd zijn tot het kampioenschap van Rusland en deelname aan de Champions League. Dat bedrag kan oplopen tot 2,8 miljoen euro, zo liet oud-voorzitter Joop Munsterman doorschemeren in zijn boek 'Rood Bloed'. Het is niet helemaal duidelijk hoeveel geld er exact overgemaakt dient te worden.