'MSN' legt druk weer volledig bij rivaal Real Madrid

FC Barcelona heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in de Spaanse Primera División. De koploper won met 4-1 van Villarreal, met name dankzij een cruciale rol van 'MSN'.



Neymar wist Barça na ruim twintig minuten op het goede spoor te zetten door na een actie van Lionel Messi al dan niet in buitenspelpositie de 1-0 binnen te tikken. In die fase speelde de grootmacht echter slordig en daar profiteerde Cedric Bakambu dankbaar van.



Villarreal kreeg zelfs een goede kans op 1-2, maar nog voor rust herstelde Messi de verhoudingen door de 2-1 met enig fortuin binnen te schieten. Met een heerlijke strafschop nam hij ook de vierde treffer voor zijn rekening. Luis Suárez tekende tussendoor voor nummer drie.



Barça komt zodoende op 84 punten. Dat zijn er drie meer dan Real Madrid, dat na Granada-uit (kwart voor negen) nóg een duel tegoed heeft.



Scoreverloop:

1-0 (21') Neymar

1-1 (32') Cedric Bakambu

2-1 (45') Lionel Messi

3-1 (69') Luis Suárez

4-1 (82') Lionel Messi (strafschop)