Fer en Narsingh virtueel veilig na zege op Stekelenburg

Het seizoen van Everton dreigt als een nachtkaars uit te gaan. Op bezoek bij Swansea City ging de ploeg van Ronald Koeman zaterdagavond met 1-0 onderuit.



Het winnende doelpunt kwam al in de eerste helft tot stand en kwam op naam van Fernando Llorente. Everton leek Jordan Ayew aanvankelijk nog onder controle te hebben bij de achterlijn, maar de voorzet kwam alsnog en daar reageerde de Spanjaard alerter dan zowel Maarten Stekelenburg als de defensie: 1-0.



Leroy Fer mocht invallen bij Swansea, waar Luciano Narsingh op de bank bleef. De club uit Wales komt daarmee op 35 punten en dat is op dit moment voldoende voor handhaving aangezien Hull City (34 punten) met 0-2 verloor van het al gedegradeerde Sunderland. Everton blijft steken op plek zeven.



Everton had Manchester City onlangs nog in het vizier, maar de ploeg van Pep Guardiola is behoorlijk uitgelopen. Zo wonnen 'The Citizens' met 5-0 van Crystal Palace. Die productie kwam onder meer tot stand dankzij de Belgen Vincent Kompany en Kevin De Bruyne.



Overige uitslagen:

AFC Bournemouth - Stoke City 2-2

Burnley - West Bromwich Albion 2-2

Leicester City - Watford 3-0