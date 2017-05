Feyenoord kan zondag landskampioen worden door te winnen bij Excelsior. Met de nadruk op kan, want de Kralingers hebben in 2007 bewezen dat het in staat is om een kampioensfeest te verpesten.



Tien jaar geleden kon AZ kampioen worden op Woudestein, maar Excelsior won met 3-2. Uitgerekend de van de Alkmaarders gehuurde Kees Luijckx speelde destijds een belangrijke rol. Een soortgelijk scenario is ditmaal mogelijk voor doelman Warner Hahn.



"Het was wel een aparte dag", vertelt Luijckx aan de NOS. Zelf heeft hij advies in huis voor Hahn. "Hij moet gewoon zijn stinkende best doen. Al snap ik dat het voor hem wel moeilijk is. De fans van AZ zijn toch anders dan die van Feyenoord."



"Als hij Feyenoord daadwerkelijk van een zege houdt, ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik hoop dat het netjes blijft", aldus Luijckx.