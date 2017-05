Gefeliciteerd! Mertens bezorgt zichzelf mooi verjaardagscadeau

Dries Mertens viert vandaag zijn 30ste verjaardag en dat doet de oud-speler van FC Utrecht en PSV in stijl. Met Napoli moet hij aan de bak tegen Cagliari en de aanvaller bezorgde zichzelf al snel een mooi verjaardagscadeautje. Al in de tweede minuut opende hij de score met onderstaand doelpunt. Het is al de 23ste competitiegoal van Mertens dit seizoen.





