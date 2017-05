Vitesse reageert op misbruikzaak: Verschrikkelijk en traumatisch

De Volkskrant onthulde gisteren het verhaal van Renald Majoor, die in de C-pupillen van Vitesse op 12-jarige leeftijd aangerand werd door zijn elftalleider in diens woning.



"In het belang van Renald is toen besloten om niet daarmee naar buiten te komen", reageert Vitesse-directeur Joost de Wit nu, in gesprek met [i]Omroep Gelderland. "Ik heb het idee dat het imago van Vitesse misschien ook een rol heeft gespeeld. Ik denk dat we daar tegenwoordig veel transparanter in zijn."



"De dader heeft direct bekend. Hij is op staande voet ontslagen, er is aangifte gedaan en hij is veroordeeld. Er heeft een ouderavond plaatsgevonden waarin ouders en kinderen uitleg hebben gekregen wat er gebeurd is. En ja, dat was het eigenlijk."



Voor het slachtoffer waren de gevolgen natuurlijk veel heftiger. Hij gaf zijn ambitie om profvoetballer te worden op. "Het is natuurlijk verschrikkelijk als zoiets je overkomt. En traumatisch, hij heeft dat altijd met zich meegenomen", vervolgt De Wit.



"Ik vind het heel moedig dat hij zich een aantal maanden geleden bij mij heeft gemeld met dit verhaal en eigenlijk met de vraag daar samen in op te trekken. Zijn liefde voor Vitesse is nog steeds aanwezig, enorm mooi om dat te horen."