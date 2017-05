Twentenaar kan naar Serie A: "Meerdere clubs informeerden al"

FC Twente draait dit seizoen ver boven de verwachtingen van de meesten. Meerdere spelers ontwikkelen zich stormachtig in het keurkorps van trainer René Hake.



Zo valt rechtsback Hidde ter Avest zeker in dat rijtje. Hij vergaarde zelfs al serieuze interesse vanuit Italië. "Op dit moment kan ik de geruchten niet bevestigen, maar SSC Napoli zou zeker een mooie club zijn voor Hidde", wordt de zaakwaarnemer van Ter Avest, Patrick Poldervaart, geciteerd door CalcioMercato.



"De Serie A boeit hem ontzettend en afgelopen zomer hebben al verscheidene Italiaanse clubs naar hem geïnformeerd." En dat verbaast Poldervaart niet. "Hij is pas 19 en heeft al drie jaar Eredivisie in de benen."



De belangenbehartiger vindt het lastig in te schatten of er na dit seizoen al een transfer voor zijn cliënt aankomt. "Maar als er een concreet en acceptabel bod bij FC Twente wordt neergelegd, sluit ik niks uit. Aan de andere kant: Hidde zou met liefde nog een seizoen in Enschede er bij aan plakken", besluit Poldervaart.