Groningen laat verdediger gaan: "Maar een mooi jaar gehad"

FC Groningen huurde hem dit seizoen van Huddersfield Town, maar besloot de optie tot het permanent vastleggen van Jason Davidson niét te lichten. Derhalve keert de linksback komende zomer terug naar Engeland.



Toch is de oud-Heraclied erg content met het afgelopen seizoen. "Ik heb hier een mooi jaar gehad waarin mijn doel was om weer minuten te maken en dat is geluk. Een ander doel was om als team de play-offs te halen. Daar moeten we in de resterende wedstrijden nog vol voor gaan. Hopelijk is zondag niet de laatste thuiswedstrijd voor mij", aldus Davidson op de clubwebsite.



Hij is Groningen erg dankbaar, en met name de fans. "Ze hebben me vanaf het eerste moment zeer welkom laten voelen en daar ben ik ze erg dankbaar voor. De fans zijn fantastisch, ik klap ook na iedere wedstrijd weer voor ze en ze hebben mijn ervaringen bij FC Groningen alleen maar beter gemaakt. Officieel zal ik ze nog via mijn eigen social mediakanalen bedanken, maar dat doe ik pas als we zijn uitgespeeld. Hopelijk duurt dat nog een even."



Morgenmiddag speelt FCG in eigen huis tegen PSV.