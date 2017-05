'Deze club opent gesprekken met bij Barca overbodige Arda Turan'

Dankzij de overname door de steenrijke Chinese Suning Group, beschikt Internazionale over een serieus kapitaal om te spenderen op de zomerse transfermarkt.



Een winger is daarbij één van de prioriteiten, en volgens The Sun heeft Inter in dat kader al contact opgenomen met de entourage van Arda Turan.



De Turkse aanvaller mag vertrekken bij FC Barcelona, waar hij nog amper van de bank komt. Zijn makelaar Ahmet Bulut zat de voorbije dagen naar verluidt samen met de Italianen. Er wordt gesproken van een transfersom van zo'n 23 miljoen euro, al zou Barcelona op iets meer hopen.



Naast Turan zou ook José Izquierdo van het Belgische Club Brugge een kandidaat zijn voor Inter.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.