Van Hanegem looft oud Eredivisie-ster: "Echt een topper"

Willem Van Hanegem is één van de beste voetballers die Nederland ooit heeft gekend. De ex-speler van Feyenoord volgt het voetbal nog steeds op de voet en heeft ook zijn mening over de nationale ploeg van onze zuiderburen.



"Jullie kunnen een ploeg opstellen voor België en daarnaast een B-ploeg die nog sterker is dan Nederland. Alleen in de spits hebben jullie al vier toppers lopen. Als al die spelers nu eens zouden beseffen hoe goed ze kunnen zijn als team - en niet hoe goed ze kunnen zijn voor zichzelf - dan kan je alle prijzen winnen die er zijn", zegt Van Hanegem in Het Belang van Limburg.



"België heeft zo verschrikkelijk veel kwaliteit. Misschien zelfs te veel. Ik vind Moussa Dembélé (oud-AZ en Willem II, red.)echt een topper. Ik zou die altijd boven die twee krullenbollen verkiezen (Witsel en Fellaini). Hij is minstens even sterk en kan veel beter voetballen."