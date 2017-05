Van Marwijk: "Dát is de beste eigenschap van trainer Gio"

Feyenoord wordt morgen naar alle waarschijnlijkheid de kampioen van Nederland. Een groot aandeel is op het conto van trainer Giovanni van Bronckhorst te schrijven.



Dat vindt ook Bert van Marwijk, oud-trainer van onder meer Oranje en Feyenoord. "Zijn beste eigenschap is dat hij nog precies hetzelfde is. Hij heeft vorig jaar een ongelooflijk moeilijke periode gekend. Hij heeft dat overleefd, en ik denk dat hij daar veel sterker van geworden is", legt Van Marwijk over Gio uit aan de NOS.



Hijzelf is natuurlijk ook blij met het Rotterdamse succes. "Ik heb daar vijf jaar gewerkt, dus ik gun het Feyenoord heel erg. Die supporters, die zijn zo ongelooflijk enthousiast, dat is alleen maar mooi."



"Het is makkelijk om naar excuses te zoeken, maar het jaar dat we de UEFA Cup wonnen, en ook daarna, heeft die cup ons parten gespeeld. Met name qua blessures. Je merkt het ook aan Ajax die nu zeggen: liever een Europese prijs dan de landstitel. Een dubbele prijs winnen, dat is wel heel veel gevraagd van een Nederlands team.."