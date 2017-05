'Mister Feyenoord': "Hopen dat de supporters zich gedragen.."

Feyenoord kan morgen kampioen worden als het wint, op bezoek bij Excelsior. Clubicoon Ben Wijnstekers kijkt er logischerwijs enorm naar uit, al lijkt hij wel enigszins angstig voor het gedrag van de massaal aanwezige fans in het Van Donge & De Roo Stadion.



"Het is natuurlijk een klein stadion. Het zit vol met Feyenoord-supporters, sowieso. Ik hoop natuurlijk dat we winnen en daar ga ik ook van uit. Ik hoop ook dat het rustig blijft en dat de supporters zich gedragen", vertelt Wijnstekers, die in 1984 nog kampioen werd met Feyenoord, aan FR12.



"Bij een kampioenschap zullen ook zij heel blij zijn, tot gekte aan toe, maar je moet ze wel in de hand houden. Daarom is het wel goed dat de supporters na de wedstrijd nog naar de Kuip kunnen om de huldiging mee te maken."