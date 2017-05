Pastoor weet wat er nodig is om Sparta in Eredivisie te houden

Voor Sparta Rotterdam is het enorm belangrijk om morgen tegen FC Twente de slechte reeks van de afgelopen weken te doorbreken. Bij een nieuwe nederlaag lijken de play-offs tegen degradatie onafwendbaar.



Om de kans op een zege te vergroten, reisde Alex Pastoor de afgelopen week met zijn selectie naar Noord-Brabant af. "Een andere omgeving, dat kan verfrissend werken. Even de gehele dag met elkaar doorbrengen. De puntjes op de i zetten. Je gaat er geen wedstrijden mee winnen, maar het kan verfrissend werken", vertelt Pastoor aan RTV Rijnmond.



Dankzij de bekerfinale vorig weekend had Sparta een weekje rust, alvorens het cruciale duel met Twente op het programma staat. "Daar hebben wij wel ons voordeel mee kunnen doen. We hebben goed en rustig naar deze wedstrijd toe kunnen leven."



De Tukkerse gasten zijn de grote favoriet, vooral omdat de Rotterdammers de laatste weken weinig klaarspelen. "Dat doet altijd iets met mensen. Als je dat intern kunt houden, blijkt er niets aan de hand te zijn. Pas als je naar buiten treedt komt de aandacht daar weer voor. We moeten ons aandacht bij het werk houden. Het uitvoeren van taak en functie moet helder zijn. Daar gaat de aandacht naar uit", besluit Pastoor zijn vooruitblik.