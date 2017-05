Sexy Playboy-model probeert Simeone naar 'haar club' te lokken

06 Mei 2017 14:17

Momenteel is hij nog de succesvolle trainer bij Atlético Madrid, waar hij ook erg geliefd is. Maar de kans lijkt desalniettemin groot dat Diego Simeone na dit seizoen de scepter over gaat dragen bij de Colchoneros.



Wat zijn nieuwe bestemming wordt, is nog onbekend. Als het aan het bloedmooie Playboy-model April Summers ligt, wordt dat Milaan. De blondine is fan van FC Inter, en blijkbaar ook van Simeone. Ze probeert middels een pikant filmpje de Argentijn naar haar cluppie te lokken. Wij zouden het wel weten, Diego!



Eerder deed April al een bijzondere belofte richting de bondscoach van Argentinië, mits hij Inter-spits Mauro Icardi oproept. Ze zal dan een 'bijzonder dansje aan bondscoach Buaza opdragen'..



000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">I want to see @simeone as the new #inter manager , do you want too ? #forzainter #fcim 🔵⚫️. #sardegna

5 Mei 2017 om 3:28 PDT