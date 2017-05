SN Exclusief: Twentenaar baalt na slecht nieuws: "Wel verwacht.."

Dylan Seys kreeg onlangs te horen dat FC Twente de aankoopoptie niet zal lichten en daardoor moet de flankaanvaller terug naar Club Brugge. De 20-jarige Belg gaat op zoek naar een andere club.



Voor Seys was het geen grote verrassing dat FC Twente de aankoopoptie niet lichtte. "Ik had het wel verwacht, op financieel vlak dan." De Nederlandse club staat financieel, door het wanbeleid van vele jaren geleden, niet al te sterk en daardoor is de financiële slagkracht zeer gering.



Toch kijkt de ex-speler van Hapoel Acre tot dusver tevreden terug op zijn seizoen. "Ik heb progressie gemaakt, heb ervaring opgedaan en ik speelde al bijna 20 wedstrijden (17 wedstrijden – 1 doelpunt- 2 assists, nvdr.) voor FC Twente en daar ben ik wel tevreden over. Ik miste aan het begin van het seizoen twee maanden omdat ik toen aan mijn conditie moest werken." Seys trainde niet mee bij Club Brugge en kreeg pas laat zekerheid over een overgang naar FC Twente en liep daardoor een fysieke achterstand op.







Club Brugge, dat is de eigenaar van Seys. Ondanks het tekort aan flankaanvallers in Brugge denkt hij niet meer aan een toekomst in Brugge. "Moest de kans zich alsnog voordoen om bij Club te kunnen doorbreken, dan wil ik die met twee handen grijpen. Mijn hoop op een kans bij Club Brugge is er echter al een tijdje niet meer en we hebben ook nog niet gepraat over mijn toekomst."



Toch moet Seys, die vorig seizoen al ervaring opdeed bij Hapoel Acre, zich weinig zorgen maken. Een jonge Belg die vaak speelde bij FC Twente kan wellicht rekenen op de interesse van andere ploegen. "Ja, er zijn momenteel wel contacten met andere ploegen", besluit de jonge Belg.