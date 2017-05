"Gio en zijn technische staf verdienen nog wel de meeste credits"

Theo Lucius speelde een belangrijk deel van zijn loopbaan voor PSV, waar hij tegenwoordig in de jeugdopleiding actief is. Toch juicht de oud-voetballer zondag voor de club waar hij van 2006 tot 2009 speelde: Feyenoord.



"Ik draag Feyenoord nog steeds een warm hart toe, uiteraard. Ik kom nog regelmatig in de Kuip", vertelt Lucius in het Algemeen Dagblad. "Ik ben voor Feyenoord en PSV, volgens mij hoeft dat geen probleem te zijn. Ik heb een hele mooie tijd gehad in Rotterdam, ben er zelfs nog een tijdje aanvoerder geweest en ik heb in 2008 ook op de Coolsingel gestaan na de bekerwinst. Dan gaat zo'n club wel in je bloed zitten."



Lucius mocht op de Coolsingel staan, maar verwacht dat het 'nog tien keer gekker' gaat worden bij een kampioensfeest. In zijn ogen komt die titel de club ook toe. "Feyenoord staat al sinds de eerste speeldag, die 0-5 overwinning bij FC Groningen, bovenaan. Dat is knap hoor. De spelers hebben het geweldig gedaan, maar ik denk dat Gio en zijn technische staf nog wel de meeste credits verdienen."