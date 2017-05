Martin Ödegaard blijft de gemoederen bezighouden. In januari werd de achttienjarige Noor enthousiast binnengehaald door sc Heerenveen, maar de huurling van Real Madrid heeft ondanks een aantal veelbelovende duels nog geen stempel kunnen drukken.



Ödegaard kwam sinds zijn uitleenperiode tot acht basisplaatsen, een aantal invalbeurten en drie assists. In zijn geboorteland maken ze zich zorgen. "Ödegaard is altijd onze grootste hoop geweest", stelt journalist en oud-voetballer Jesper Mathisen van TV2 tegenover de NOS. "Maar de laatste anderhalf jaar hebben mensen hun vertrouwen in hem verloren."



Jaren geleden werd de middenvelder annex aanvaller nog bestempeld als supertalent. "Tegenstanders werden door hem vernederd. Door een klein jochie. We waren ervan overtuigd dat we met hem goud in handen hadden." Uiteindelijk haalde Real Madrid hem in huis. "Wat hij als 16-jarige liet zien voor het B-elftal was matig. Bij lange na niet de Ödegaard die we in Noorwegen zagen schitteren."



Toch blijft Noorwegen hopen. "Als Morton Thorsby - ook een Noor - een hattrick maakt voor Heerenveen en Ödegaard zit de hele wedstrijd op de bank, staan de voorpagina's hier vol met Ödegaard." Mathisen hoopt dat hij zijn vertrouwen terugwint. "Want zonder vertrouwen is Ödegaard niet zo speciaal als wij allemaal dachten."