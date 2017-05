Dirk Kuyt kijkt halsreikend uit naar de kampioenswedstrijd van Feyenoord bij Excelsior. De 36-jarige aanvoerder zal waarschijnlijk niet starten, maar mag bij een goed resultaat wel de schaal in ontvangst nemen.



"Ik heb niet onder stoelen of banken gestoken dat ik graag alles wil spelen", vertelt de Katwijker in het Algemeen Dagblad. "Maar dit is de wedstrijd dat we het kunnen afmaken. Daar moet het over gaan. De mensen hebben het over gekte in Rotterdam, maar ik heb het idee dat het in heel Nederland iets heeft losgemaakt."



"Het is eigenlijk jammer dat Feyenoord heel lang niet in zo'n situatie terecht is gekomen, want het hoort gewoon bij een topclub", weet Kuyt, die op pittige tegenstand rekent van de stadsgenoot. "Maar ik geloof dat wij sowieso nergens een cadeautje hebben gehad dit seizoen. Feyenoord heeft het helemaal zelf gedaan en nu moeten we de kroon op het werk zetten met winst op Woudestein. En dan mag het feest echt losbreken."