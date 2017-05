Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zich goed vinden in de mogelijke aanstelling van Dick Advocaat als bondscoach van Oranje. In zijn ogen heeft het Nederlandse ploeg een dergelijke man nodig.



"Een goeie keuze, wat mij betreft ook een heel logische keuze", zo laat Van Bronckhorst weten in het Algemeen Dagblad. Officieel is Advocaat nog niet gepresenteerd als bondscoach van Oranje, maar de kans is groot dat er op korte termijn witte rook volgt. Ruud Gullit is zijn beoogde assistent.



Van Bronckhorst maakte in zijn eerste jaar als hoofdtrainer nog gebruik van zijn adviezen. "Ik ken Dick goed, heb altijd een goeie band met hem gehad. Hij is heel belangrijk geweest voor mijn carrière als speler en trainer. Persoonlijk vind ik het een prima keuze van de KNVB."