Ajacied kon ook naar Manchester United en Liverpool

Mario Melchiot heeft onthuld dat hij niet alleen naar Chelsea kon op het moment dat hij Ajax verliet. De voormalig voetballer had de clubs voor het uitkiezen, zo lezen we bij The Express.



Melchiot heeft toegegeven dat Gerard Houllier in 1999 is afgereisd naar Nederland om gesprekken te voeren met de toen 22-jarige voetballer over een transfer naar The Reds. Ook West Ham United en Manchester United werden gelinkt aan Melchiot. Hij koos echter voor Chelsea.



"Ik heb veel aanbiedingen", vertelde Melchiot aan Sky Sports. Hij noemde vervolgens de namen van Liverpool, West Ham United en de geruchten omtrent Manchester United. "Maar toen kwam Chelsea en zei ik 'ja'", aldus de woorden van de oud-speler van Ajax.