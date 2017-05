Dit is de reden waarom Kums geen basisspeler meer is

Sven Kums heeft het moeilijk in de Serie A. De ex-Gouden Schoen-winnaar is al een tijdje zijn basisplaats kwijt bij Udinese en daar is een oorzaak voor. Een Italiaanse journaliste gaf tekst en uitleg.



"De 32-jarige IJslandse middenvelder Hallfredsson heeft Kums uit de ploeg verdrongen. Sven werd uitgespeeld als enige middenvelder voor de defensie, maar Hallfredsson is een veel fysiekere speler en past daardoor beter in het systeem van coach Delneri. Hij speelt ook al jaren in Italië en kent de competitie door en door, terwijl het voor Sven toch wat aanpassen was aan het harde en tactische voetbal en op een positie waar hij zich aanvallend niet kon uitleven", zegt Barbara Castellini, Udinese-watcher voor Mondoudinese.it aan Het Nieuwsblad.



"Hij speelde in die rol geen slechte wedstrijden, maar ook geen uitstekende. Eerder anoniem. Jammer, want Sven lijkt het hier extrasportief naar zijn zin te hebben.

Hij gaf zelf aan dat hij op het einde van het seizoen in principe naar Watford gaat, de zusterclub van Udinese, die eigenaar is van hem."