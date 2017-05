'Man Utd nadert akkoord voor twee absolute toptransfers'

Man Utd zette donderdag een reuzenstap richting de finale van de Europa League. Op het veld van Celta de Vigo werd met 0-1 gewonnen. Volgend seizoen willen de Mancunians echter opnieuw deel uitmaken van de Champions League. Daarvoor zoekt het versterkingen.



Volgens de Engelse media nadert Man Utd alvast een akkoord voor twee absolute sterspelers. Zo meldt The Daily Star dat Man Utd een persoonlijk akkoord zou hebben bereikt met James Rodriguez. De Colombiaanse middenvelder is uit de gratie gevallen bij Real Madrid en kan zo zijn carrière nieuw leven inblazen.



The Sun meldt dan weer dat ook Antoine Griezmann een persoonlijk akkoord heeft met United. De Franse sterkhouder van Atletico Madrid wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overgang naar Old Trafford. Die zou er dus wel eens spoedig kunnen aankomen.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.