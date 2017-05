Ajax moet deze spelers opzoeken in duel met Olympique Lyon

Henk Spaan heeft de wedstrijd tussen Ajax en Olympique Lyon met bovenmatige interesse gevolgd. De journalist heeft zich in gesprek met Het Parool uitgelaten over de zwakke punten van de tegenstander in de halve finale.



"Lyon stikte van de zwakke plekken, maar Diakhaby spande de kroon op het gebied van gruwelijk falen. Hij kreeg het cijfer 1,5 van So Foot, een 1 van Maxifoot (Ziyech een 9) en Radio Monte Carlo gaf hem een 2,5", zo heeft Spaan alles nauwlettend gevolgd.



"Zet hem en Nkoulou in de uitwedstrijd opnieuw onder druk en Ajax maakt hoogstwaarschijnlijk een beslissend uitdoelpunt", aldus de woorden van columnist Spaan. De journalist wil zich overigens nog niet rijk rekenen na de 4-1 gewonnen wedstrijd.