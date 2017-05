'De clubleiding van Feyenoord heeft ook veel kansen laten liggen'

Willem van Hanegem is van mening dat de clubleiding van Feyenoord geloofd mag worden voor de goede prestatie dit seizoen. De club stevent af op de landstitel, maar toch ziet de voormalig voetballer ook dat de Rotterdammers veel fouten hebben gemaakt.



"Die Nicolai Jørgensen is een goeie. Die heeft het team echt sterker gemaakt. Wat dat betreft heeft Martin van Geel het beter gedaan dan in de jaren daarvoor, toen hij voor veel geld spelers haalde die niets toevoegden. Die keeper, Brad Jones, is ook een aanwinst. Steven Berghuis. Prima", zo vertelde Van Hanegem in een interview met het Algemeen Dagblad.



"Maar de clubleiding heeft ook veel kansen laten liggen in de afgelopen jaren natuurlijk. Het stadion: dat duurt al veel te lang, en nog steeds hapert dat plan aan alle kanten. De eenwording van amateurs en profs is ook niet opgeschoten. Dat vind ik echt: Feyenoord had al veel verder kunnen zijn", aldus de woorden van De Kromme.