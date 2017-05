Bosz: "Dat hebben we liever niet"

Peter Bosz vindt het belangrijk dat Ajax komend weekend een overwinning boekt op Go Ahead Eagles. De trainer van Ajax ziet het niet zitten om de tweede plaats in de Eredivisie pas volgende week veilig te stellen.



"Het liefst worden we eerste in de Eredivisie, maar dat zal heel moeilijk worden. Dan moet je in ieder geval de tweede plaats veiligstellen. Het is daarom zaak om van Go Ahead te winnen. Anders laten we het op de laatste wedstrijd tegen Willem ll aankomen en dat hebben we liever niet", zo vertelde de oefenmeester.



Bosz weet overigens nog niet zo goed of hij spelers rust gaat geven. "Het ligt eraan wat ik wil, maar ik vind dat onze selectie zo breed is dat ik wel tien anderen zou kunnen laten spelen. Of elf", aldus de woorden van de trainer van Ajax.