'AC Milan bereidt bod van 25 miljoen euro voor op Ajacied'

Hakim Ziyech liet afgelopen week doorschemeren dat hij hoopt dat de huidige selectie van Ajax ook volgend seizoen nog bij elkaar is. Dat begint echter steeds onwaarschijnlijker te worden. Een van de spelers voor wie veel interesse is, is Kasper Dolberg.



Italiaanse media melden inmiddels dat de spits van Ajax in de belangstelling staat van AC Milan en FC Barcelona. Om Barcelona voor te kunnen zijn, zou de Italiaanse club nu al een bod voorbereiden van 25 miljoen euro op de negentienjarige Ajax-spits.



Het is afwachten of Ajax bereid is om zijn talentvolle aanvalsleider voor dat bedrag te laten gaan. Bij Barcelona zou Dolberg in ieder geval moeten dienen als back-up voor Lionel Messi, Luis Suárez en Neymar. Hoe dat bij AC Milan zit, is niet bekend.