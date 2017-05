PSV reageert op misbruikzaak: "Uitermate schokkend"

PSV heeft via zijn digitale kanalen gereageerd op het artikel dat naar buiten gekomen is in De Volkskrant. In de krant valt op zaterdag te lezen dat er in de jaren 60 een misbruikaffaire heeft plaatsgevonden bij de club. PSV wist daar echter niets van, tot het moment dat het slachtoffer zich recent meldde bij de krant.



Algemeen directeur Toon Gerbrands heeft het erover. "Uitermate schokkend, vooral voor het slachtoffer natuurlijk. Het leed dat hem is aangedaan, is onbeschrijfelijk. Daarom hebben we er enorm respect voor dat hij de stap heeft gezet om ons te vertellen wat hem is overkomen", vertelde Gerbrands.



Het slachtoffer heeft na een gesprek met PSV aangegeven dat er waarschijnlijk nog meer slachtoffers zijn. "Hen willen we graag laten weten dat ze zich kunnen melden", vertelde Gerbrands. Slachtoffers kunnen zich melden via melding@psv.nl.